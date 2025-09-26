Haberler

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Eşi Blair House'da Çalışanlarla Hatıra Fotoğrafı Çektirdi
CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan ile eşi Emine Erdoğan, Washington'da konakladığı Blair House'da çalışanlar ile hatıra fotoğrafı çektirdi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile eşi Emine Erdoğan, ABD'nin başkenti Washington'da Beyaz Saray'ın karşısında bulunan ve devlet başkanlarının konakladığı Blair House'da çalışanlarla bir araya geldi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Blair House'ın anı defterini imzaladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan ile eşi Emine Erdoğan, daha sonra Blair House'da çalışanlar ile hatıra fotoğrafı çektirdi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Politika
