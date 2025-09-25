Haberler

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Blair House çalışanlarıyla hatıra fotoğrafı çektirdi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile eşi Emine Erdoğan, ABD'nin başkenti Washington DC'de Beyaz Saray'ın karşısında bulunan ve devlet başkanlarının konakladığı Blair House'ta çalışanlarla bir araya geldi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Blair House'ın anı defterini imzaladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan ile eşi Emine Erdoğan, daha sonra Blair House'ta çalışanlar ile hatıra fotoğrafı çektirdi. - WASHINGTON

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika
