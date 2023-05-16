Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Bizim önde olduğumuzu bal gibi bildikleri halde Kılıçdaroğlu ve şürekası kendi seçmenini dahi aldatmaktan utanmıyorlar"

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Bizim önde olduğumuzu bal gibi bildikleri halde Kılıçdaroğlu ve şürekası kendi seçmenini dahi aldatmaktan utanmıyorlar" "Bunlar kendi çapsızlıklarına, beceriksizliklerine kılıf bulma çabalarıdır" "İlk turda elde ettiğimiz başarıda gençlerin çok büyük bir payı var"