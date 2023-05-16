Üye Girişi
Haberi Paylaş

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Bizim önde olduğumuzu bal gibi bildikleri halde Kılıçdaroğlu ve şürekası kendi seçmenini dahi aldatmaktan utanmıyorlar"

Politika Haberleri

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Bizim önde olduğumuzu bal gibi bildikleri halde Kılıçdaroğlu ve şürekası kendi seçmenini dahi aldatmaktan utanmıyorlar" "Bunlar kendi çapsızlıklarına, beceriksizliklerine kılıf bulma çabalarıdır" "İlk turda elde ettiğimiz başarıda gençlerin çok büyük bir payı var"

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Bizim önde olduğumuzu bal gibi bildikleri halde Kılıçdaroğlu ve şürekası kendi seçmenini dahi aldatmaktan utanmıyorlar"

"Bunlar kendi çapsızlıklarına, beceriksizliklerine kılıf bulma çabalarıdır"

"İlk turda elde ettiğimiz başarıda gençlerin çok büyük bir payı var"

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika

Recep Tayyip Erdoğan Kemal Kılıçdaroğlu Politika Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title