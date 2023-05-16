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Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Bizim önde olduğumuzu bal gibi bildikleri halde Kılıçdaroğlu ve şürekası kendi seçmenini dahi aldatmaktan utanmıyorlar.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Bizim önde olduğumuzu bal gibi bildikleri halde Kılıçdaroğlu ve şürekası kendi seçmenini dahi aldatmaktan utanmıyorlar.

Politika Haberleri

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Bizim önde olduğumuzu bal gibi bildikleri halde Kılıçdaroğlu ve şürekası kendi seçmenini dahi aldatmaktan utanmıyorlar.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Bizim önde olduğumuzu bal gibi bildikleri halde Kılıçdaroğlu ve şürekası kendi seçmenini dahi aldatmaktan utanmıyorlar. Bunlar kendi çapsızlıklarına, beceriksizliklerine kılıf bulma çabalarıdır. Milletimiz bunlara gereken cevabı 28 Mayıs'ta bir kez daha verecektir. Ben buna inanıyorum" - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika

Recep Tayyip Erdoğan Kemal Kılıçdaroğlu Politika Haberler

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