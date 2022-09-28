Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Bizim Merkez Bankamızın döviz rezervi onların beklediği yerlerde değil, hamdolsun iyi bir konumdayız. Biz bu döviz rezervini daha güçlendirerek, artırarak merkez bankaları da kamu bankalarını yeri geldiğinde finanse edebilecek.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Bizim Merkez Bankamızın döviz rezervi onların beklediği yerlerde değil, hamdolsun iyi bir konumdayız. Biz bu döviz rezervini daha güçlendirerek, artırarak merkez bankaları da kamu bankalarını yeri geldiğinde finanse edebilecek. Merkez Bankası'nın gücünü kaybetmesini bekleyenler kusura bakmasınlar, onlar avucunu yalamaya devam edecekler." - ANKARA