Erdoğan: "Türkiye'nin 2022'nin ilk yılı çeyrek büyümesinin yaklaşık yarısını ihracatımız sırtlamıştır" - Haberler

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Erdoğan: "Türkiye'nin 2022'nin ilk yılı çeyrek büyümesinin yaklaşık yarısını ihracatımız sırtlamıştır"

İhlas Haber Ajansı - Politika
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Erdoğan: 'Türkiye'nin 2022'nin ilk yılı çeyrek büyümesinin yaklaşık yarısını ihracatımız sırtlamıştır'

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye İhracatçılar Meclisi Genel Kurulu'nda yaptığı konuşmada, "Her ay rekorla büyüttüğümüz ihracatımızı Mayıs 2022 itibariyle 12 aylık bazda 243 milyar dolara yükseltmeyi başardık.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye İhracatçılar Meclisi Genel Kurulu'nda yaptığı konuşmada, "Her ay rekorla büyüttüğümüz ihracatımızı Mayıs 2022 itibariyle 12 aylık bazda 243 milyar dolara yükseltmeyi başardık. Türkiye'nin 2022'nin ilk yılı çeyrek büyümesinin yaklaşık yarısını ihracatımız sırtlamıştır. Bu tablo emin adımlarla yürüdüğümüzün ispatıdır" dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Bizim kimsenin meşrebiyle, tarzıyla derdimiz yok. Tek hedefimiz ülkemizin üretimini ihracatını artırmaktır. Ayda ortalama 3 milyar doları bile bulmayan ihracatımızı ayda ortalama 20 milyar dolar seviyesine çıkardık. Bu yıl sonu için belirlediğimiz 250 milyar dolarlık ihracat rakamını fazlasıyla geçeceğimiz anlaşılıyor" dedi.

(İHA)

İhlas Haber Ajansı / Politika

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