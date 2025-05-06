Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Bizim itirazımız basın özgürlüğünün suistimal edilmesinedir"
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Bizim itirazımız basın özgürlüğünün suistimal edilmesinedir" "Darbe bültenini aratmayan gazete çıkarılan, vesayetçilere manşetlerden selam çakılan, antidemokratik güç odaklarına sözcülük yapılan günler eskide kaldı" Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan,...
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Bizim itirazımız basın özgürlüğünün suistimal edilmesinedir"
"Darbe bültenini aratmayan gazete çıkarılan, vesayetçilere manşetlerden selam çakılan, antidemokratik güç odaklarına sözcülük yapılan günler eskide kaldı"
ANKARA - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde '10. Anadolu Medya Ödülleri' programında konuştu.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika