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Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Bizim itirazımız basın özgürlüğünün suistimal edilmesinedir"

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Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Bizim itirazımız basın özgürlüğünün suistimal edilmesinedir" "Darbe bültenini aratmayan gazete çıkarılan, vesayetçilere manşetlerden selam çakılan, antidemokratik güç odaklarına sözcülük yapılan günler eskide kaldı" Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan,...

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Bizim itirazımız basın özgürlüğünün suistimal edilmesinedir"

"Darbe bültenini aratmayan gazete çıkarılan, vesayetçilere manşetlerden selam çakılan, antidemokratik güç odaklarına sözcülük yapılan günler eskide kaldı"

ANKARA - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde '10. Anadolu Medya Ödülleri' programında konuştu.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika
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