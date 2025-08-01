Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Bizim Filistin hassasiyetimizi sorgulamak sizin ne haddinize. Daha düne kadar topraklarını savunan Gazzelilere terörist diyen siz değil miydiniz?" dedi. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika