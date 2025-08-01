Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Bizim Filistin hassasiyetimizi sorgulamak sizin ne haddinize. Daha düne kadar topraklarını savunan Gazzelilere terörist diyen...

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Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Bizim Filistin hassasiyetimizi sorgulamak sizin ne haddinize. Daha düne kadar topraklarını savunan Gazzelilere terörist diyen siz değil miydiniz?

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Bizim Filistin hassasiyetimizi sorgulamak sizin ne haddinize. Daha düne kadar topraklarını savunan Gazzelilere terörist diyen siz değil miydiniz?" dedi. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika
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