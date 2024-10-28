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Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Bizim dış politikamızın ana omurgası Türkiye eksenidir"

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Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Bizim dış politikamızın ana omurgası Türkiye eksenidir" "Fahiş fiyat köpüğü ortadan kalktı, kalkmaya devam ediyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Bizim dış politikamızın ana omurgası Türkiye eksenidir"

"Fahiş fiyat köpüğü ortadan kalktı, kalkmaya devam ediyor. Etiket oyunlarıyla ceplerini doldurmaya çalışanların tepesine bindik, bineceğiz"

"Rusya-Ukrayna savaşından ülkemizi uzak tutsak da ekonomik yansımalarından uzak tutamadık. Bunlar rantçıların ellerini ovuşturmalarına yol açmıştır."

"Türkiye kazandıkça bunlar kaybettikleri için tetikçileri ile hemen taarruza geçtiler"

"Almanya'yla işbirliğimizi güçlendiriyoruz. Ticaret hacmi hedefimiz 60 milyar dolar"

"Başkalarının bize çizdiği istikamette değil özgür irademizle adımlarımızı atıyoruz. Türkiye'nin çıkarı nereye ise oraya gidiyoruz"

ANKARA (İHA)- Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kabine Toplantısı sonrası açıklamalarda bulundu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan:
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika

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