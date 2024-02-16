Cumhurbaşkanı Erdoğan: Dış politikada amacımız dostlarımızın sayısını artırmaktır
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Giresun'da düzenlenen mitingde yaptığı konuşmada, dış politikada tek bir amacı olduğunu belirterek, 'O da dostlarımızın sayısını mümkün olduğunca çoğaltmaktır' dedi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Bizim dış politikada tek bir amacımız vardır. O da dostlarımızın sayısını mümkün olduğunca çoğaltmaktır"
GİRESUN Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Giresun'da valilik binası yanında düzenlenen mitingde konuştu. Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Bizim dış politikada tek bir amacımız vardır. O da dostlarımızın sayısını mümkün olduğunca çoğaltmaktır" dedi.