Cumhurbaşkanı Erdoğan: Dış politikada amacımız dostlarımızın sayısını artırmaktır

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Bizim dış politikada tek bir amacımız vardır. O da dostlarımızın sayısını mümkün olduğunca çoğaltmaktır"

GİRESUN Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Giresun'da valilik binası yanında düzenlenen mitingde konuştu. Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Bizim dış politikada tek bir amacımız vardır. O da dostlarımızın sayısını mümkün olduğunca çoğaltmaktır" dedi.