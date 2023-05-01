Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Bizi gerçeklikten kopmakla itham edenleri, umutlarını bağladıkları hayallerden uyandırmaya tek başına KAAN ve HÜRJET bile yeter" "Çok yakında 'KAAN' da uçacak, radarlara görünmeden düşmanın inine girecek" "Birkaç yıl içinde 'KAAN'ı Hava Kuvvetlerimize teslim...

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Bizi gerçeklikten kopmakla itham edenleri, umutlarını bağladıkları hayallerden uyandırmaya tek başına KAAN ve HÜRJET bile yeter"

"Çok yakında 'KAAN' da uçacak, radarlara görünmeden düşmanın inine girecek"

"Birkaç yıl içinde 'KAAN'ı Hava Kuvvetlerimize teslim edeceğiz"

ANKARA - İstikbalin Yüzyılı Tanıtım Programı'nda konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Bizi gerçeklikten kopmakla itham edenleri, umutlarını bağladıkları hayallerden uyandırmaya tek başına KAAN ve HÜRJET bile yeter. Önümüzdeki yıllarda ordumuzu bu uçaklarla İHA'larla, helikopterlerle donatarak dosta güven düşmana korku salmaya devam edeceğiz. Çok yakında 'KAAN' da uçacak, radarlara görünmeden düşmanın inine girecek, silah yuvasını açıp füzesini bombasını düşmanın üzerine bırakacak geldiği gibi sessizce geri dönecek. Birkaç yıl içinde 'KAAN'ı Hava Kuvvetlerimize teslim edeceğiz" dedi.