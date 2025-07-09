Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Bizi engellemek için kumpastan darbeye, şantajdan tehdide, ekonomik tuzaktan sokak terörüne kadar her yolu denediler.

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Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Bizi engellemek için kumpastan darbeye, şantajdan tehdide, ekonomik tuzaktan sokak terörüne kadar her yolu denediler.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Bizi engellemek için kumpastan darbeye, şantajdan tehdide, ekonomik tuzaktan sokak terörüne kadar her yolu denediler. Aldıkları sınırsız uluslararası desteğe rağmen başaramadılar." - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika
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