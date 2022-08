Cumhurbaşkanı Erdoğan 30 Ağustos Büyük Zaferin 100. Yılı Özel Programı'nda konuştu: (2)

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Bize F-35 vermiyorlar, aldığımız alternatif savunma sistemlerine tepki gösteriyorlarmış, saçma sapan konulara kadar varan ambargolar uyguluyorlarmış. Açıkçası, hiçbiri umurumuzda değil. Biz, bizden esirgenen her ürünü er veya geç üretme kabiliyetine, kapasitesine, kararlılığına sahip bir ülkeyiz, Türkiye'yiz." dedi.

Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde düzenlenen "30 Ağustos Büyük Zaferin 100. Yılı Özel Programı"nda yaptığı konuşmada, Amerika'nın Hindistan'ın S-400 tedarikini yaptırım dışı bıraktığını belirtti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, şöyle devam etti:

"Demek ki mesele Rus hava savunma sistemleri ile Amerikan askeri ürünlerinin birlikte kullanılması değil, bizatihi ve mahsusan Türkiye'dir. Bize F-35 vermiyorlar, aldığımız alternatif savunma sistemlerine tepki gösteriyorlarmış, saçma sapan konulara kadar varan ambargolar uyguluyorlarmış. Açıkçası, hiçbiri umurumuzda değil. Biz, bizden esirgenen her ürünü er veya geç üretme kabiliyetine, kapasitesine, kararlılığına sahip bir ülkeyiz, Türkiye'yiz. Kendi vizyonumuz ve hedeflerimiz doğrultusunda ihtiyaç duyduğumuz her teknoloji geliştirme, her eseri inşa etme, her hizmeti sunma imkanını yakalamış bir ülkeyiz. Talep ettiğimiz uçakların verilmesinin herhangi bir konuda destek sağlanmasının bizim için tek anlamı, ülkemize karşı gösterilen dostluğun işareti olmasıdır."

Erdoğan, Türkiye'nin geçen 20 yılda kurdukları altyapının üzerinde her alanda olduğu gibi savunma sanayinde de kendi göbeğini kendi kesecek seviyeye geldiğini belirtti.

Bundan sonrasının sadece planlama, önceliklendirme, geliştirme, üretme ve zaman meselesi olduğunu vurgulayan Erdoğan, şunları kaydetti:

"İşte bu inanç ve kararlılıkla, cumhuriyetimizin kuruluşunun 100. yılı olan 2023'ü cumhuriyetimizin ikinci asrını Türkiye yüzyılı haline getirecek yeni bir atılımın başlangıcı haline inşallah dönüştüreceğiz. Ülkemizin 20 yıl önceki seviyesiyle bugünkünü mukayese eden vicdan sahibi herkes aradaki asırlık farkı görecek ve kabullenecektir. Bundan 11 yıl önce 2023 hedeflerimizi ilan ettiğimizde kendi akıllarınca bizimle dalga geçenler, şimdi sahip olduğumuz üretim ve ihracat gücü karşısında öncelik edinme peşinde koşmaktadır. Elbette bununla kalmıyoruz. Hatta hala hazırda sahip olduğumuz altyapıyı sadece bir başlangıç kabul ederek hazırlıklarına başladığımız 2053 vizyonumuzla ülkemizi dünya liginin en üstüne çıkarmayı hedefliyoruz. Cumhuriyetimizin 100. yılına yakışan budur."

Erdoğan, 26 Ağustos'ta Malazgirt'te, Alparslan'ın Anadolu kapılarını açtığı topraklarda otağlarda olduklarını belirterek, "Oradan, Fatih ve cumhuriyetimizin banisi Gazi Mustafa Kemal ile büyüyen bir Türkiye. Türkiye, kendine yakışanı yaptı, yapıyor ve yapacaktır, bunu herkes bilsin Yunanistan'ın adalara üsler tesis etmesi, kurması Türkiye için hiçbir zaman anlam teşkil etmez. Burada düşünmesi gereken Yunanistan'a bunca desteği verenler, kendileri bundan sonra ne yaparlar, onu bilemem." diye konuştu.

Katılımcıların 30 Ağustos Zafer Bayramı'nı tebrik eden Erdoğan, orduların başkomutanı Türkiye Cumhuriyeti'nin banisi Gazi Mustafa Kemal Atatürk başta olmak üzere tüm Milli Mücadele kahramanlarını rahmetle yad etti.

Erdoğan, yurt dışında görevli Mehmetçik ile görüştü

Cumhurbaşkanı Erdoğan, konuşmasının ardından, sırasıyla Azerbaycan Görev Grup Komutanlığı, Libya Görev Grubu Komutanlığı, Katar Türk Birleşik Müşterek Komutanlığı, Somali Türk Görev Kuvvet Komutanlığı ve Bosna Hersek Türk Temsil Heyeti Başkanlığına video konferans yöntemiyle bağlanarak, görevli Mehmetçik ile görüştü.

Erdoğan, Azerbaycan Görev Grup Komutanı Korgeneral Bahtiyar Ersay'a hitaben, "Karabağ'da verdiğiniz mücadeleyi biliyorum. Bu mücadelenin şu ana kadar nasıl bir güvenle yürütüldüğünü gördük. Bundan sonraki süreçte de özellikle Azeri kardeşlerimizle beraber bu dayanışmayı, bu mücadeleyi göstereceğinize inanıyorum." dedi.

Bosna Hersek Türk Temsil Heyeti Başkanı Kurmay Albay Mustafa Büyükköroğlu ile görüşmesinin ardından ise Erdoğan, şunları söyledi:

"Malum bulunduğunuz yer rastgele bir yer değil. Orası Evlad-ı Fatihan. Aliya İzzetbegoviç'i ölümünden bir gün önce hastanede ziyaret ettiğimde bize o toprakların Türkiye'ye emanet olduğunu söyledi. Daha sonra oğlu ile konuştuğumuzda, 'Babamın şuur o ana kadar adeta kapalıydı, sizinle konuşmaya başladıktan sonra şuuru açıldı' dedi. Aliya, Evlad-ı Fatihan olan bu toprakların Türkiye ile çok ciddi manada bir koordinesinin olması gerektiğini söyledi. Allah rahmet eylesin. Sizler şimdi orada çok farklı bir görevi icra ediyorsunuz. Şahsınızda tüm diğer subay kardeşlerimize ve erata aynı şekilde Allah'tan güç, kuvvet temenni ediyorum. Siz Bosna Hersek'in bir güvencesi olarak orada görev ifa ediyorsunuz. Türkiye oralardaki insanlar için adeta bir yediemindir. Sınırlarımız ve sınırlarımız ötesinde görev yapan kahramanlarımızın her birine şükranlarımı sunuyorum."

