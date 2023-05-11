Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Biz tek millet, tek vatan, tek bayrak, tek devlet diyoruz. Kılıçdaroğlu, teröristi arkasına alıyor. Arkamızda bu var diyor"

"Gençlere yönelik ne yaptıysak biz yaptık"

"Önümüzdeki dönemde öğrencilerimize her türlü desteği sağlayacak yine biziz. Bunlar yalandan başka bir şey üretmedi"

ANKARA Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, gençlerle bir araya geldi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Biz tek millet, tek vatan, tek bayrak, tek devlet diyoruz. Kılıçdaroğlu, teröristi arkasına alıyor. Arkamızda bu var diyor" dedi.

Sizce Muharrem İnce'nin cumhurbaşkanlığı adaylığından çekilme kararı doğru mu? — Haberler.com (@Haberler) May 11, 2023