Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Biz son 40 yıldır hep olageldiği gibi yarın da inşallah milletimizle omuz omuza gönül gönüle yol yürümeye devam edeceğiz." - Haberler

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Biz son 40 yıldır hep olageldiği gibi yarın da inşallah milletimizle omuz omuza gönül gönüle yol yürümeye devam edeceğiz."
İhlas Haber Ajansı - Politika
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Biz son 40 yıldır hep olageldiği gibi yarın da inşallah milletimizle omuz omuza gönül gönüle yol yürümeye devam edeceğiz.
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Biz son 40 yıldır hep olageldiği gibi yarın da inşallah milletimizle omuz omuza gönül gönüle yol yürümeye devam edeceğiz." - İSTANBUL
İhlas Haber Ajansı / Politika