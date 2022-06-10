Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Biz son 40 yıldır hep olageldiği gibi yarın da inşallah milletimizle omuz omuza gönül gönüle yol yürümeye devam edeceğiz." - Haberler

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Biz son 40 yıldır hep olageldiği gibi yarın da inşallah milletimizle omuz omuza gönül gönüle yol yürümeye devam edeceğiz." Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Biz son 40 yıldır hep olageldiği gibi yarın da inşallah milletimizle omuz omuza gönül gönüle yol yürümeye devam edeceğiz. Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Biz son 40 yıldır hep olageldiği gibi yarın da inşallah milletimizle omuz omuza gönül gönüle yol yürümeye devam edeceğiz." - İSTANBUL İhlas Haber Ajansı / Politika Politika Haberler

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