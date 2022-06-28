Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Biz kuru laf istemiyoruz, biz netice istiyoruz. Orta sahada top çevirmekten bıktık"

- "Türkiye rastgele NATO'ya katılmış bir ülke değil. Bu sabah Biden ile görüşme yaptık. Tekrar bir araya gelme arzusunu ifade etti. Gerekirse NATO Zirvesi'nde de bir araya geleceğiz"

-"Terörist olarak kabul etmiyoruz diyorlar, öbür taraftan yürüyüş yapıyorlar, İsveç polisinin kontrolü üzerinde yürüyüşler yaptırılıyor. Sadece İsveç mi, aynı şey Almanya'da, Hollanda'da, Yunanistan'da yoğun şekilde bunlar devam ediyor. Bir taraftan 9 Amerikan Üssü Yunanistan'da kuruluyor. Peki bunu neden kurdunuz, neye karşı kurdunuz? Verdikleri cevap 'Rusya'ya karşı kurduk'... İşiniz gücünüz S400. S400 aşağı S400 yukarı. Hep laf. Bunları da Biden ile yaptığımız görüşmede dile ettireceğiz"

-"ABD'yle olan en önemli görüşmemiz F-16'ydı. Orada da oyalama meselesi devam ediyor"

-"Artık biz bunların iyice ne olduğunu biliyoruz. Darbe girişimi yapan FETÖ'nün kaçtığı yer neresi oldu Yunanistan. Bu teröristleri bunlar el bebek gül bebek beslediler. Bunları artık biz yutmuyoruz. Türkiye'ye karşı şahsiyetli bir duruş bekliyoruz"

-" Yunanistan'la yüksek düzeyli stratejik toplantımız vardı, bunu kaldırdım. Artık yapılması mümkün değil, bitti o iş. O kapıyı kapattık. Bundan sonra kendilerine çekidüzen verecekler"

-"En önemli güç Türkiye. Türkiye gibi bir gücü kaybetmeyi NATO göze alabilir mi? Türkiye gücünü NATO için istikrarlı bir şekilde kullanmıştır. Biz bu tavizsiz yürüyüşümüzü devam ettirmek de kararlıyız"

-"Terörle mücadelede binlerce TIR silah bu teröristlere verildiğinde NATO ne yaptı? TIR'lar dolusu silahlar ABD'den geldi. Görüşmemizde yine söyleyeceğiz. Nasıl NATO'da omuz omuza vermiş iki ülkesiyiz ki teröre bu silahlar veriliyor. Yunanistan için Rusya'ya karşı dediniz. Peki bu silahlar kime karşı kullanılıyor?"

ANKARA - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, NATO Zirvesi'ne katılmak üzere İspanya'nın başkenti Madrid'e gidiyor. Erdoğan, ziyaret öncesi havalimanında açıklamalarda bulundu.

İhlas Haber Ajansı / Politika