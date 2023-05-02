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Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Biz kaynağı tefecilerde aramıyoruz, kendi topraklarımızda arıyoruz, kendi zenginliklerimizde arıyoruz'

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Biz kaynağı tefecilerde aramıyoruz, kendi topraklarımızda arıyoruz, kendi zenginliklerimizde arıyoruz"

Politika Haberleri

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Biz kaynağı tefecilerde aramıyoruz, kendi topraklarımızda arıyoruz, kendi zenginliklerimizde arıyoruz" "Tıpkı savunma sanayi gibi enerji bağımsızlığı da ülkelerin ve milletlerin gerçek özgürlüğünün vazgeçilmez şartıdır" Konya'da toplu açılış töreninde konuşan...

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Biz kaynağı tefecilerde aramıyoruz, kendi topraklarımızda arıyoruz, kendi zenginliklerimizde arıyoruz"

"Tıpkı savunma sanayi gibi enerji bağımsızlığı da ülkelerin ve milletlerin gerçek özgürlüğünün vazgeçilmez şartıdır"

KONYA - Konya'da toplu açılış töreninde konuşan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Biz kaynağı tefecilerde aramıyoruz, kendi topraklarımızda arıyoruz, kendi zenginliklerimizde arıyoruz. Tıpkı savunma sanayi gibi enerji bağımsızlığı da ülkelerin ve milletlerin gerçek özgürlüğünün vazgeçilmez şartıdır" dedi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika

Recep Tayyip Erdoğan Konya Politika Haberler

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