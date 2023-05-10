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Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Biz hem ülkemizin kazanımlarına sahip çıkacağız hem de Türkiye Yüzyılı bayrağını en tepeye dikeceğiz.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Biz hem ülkemizin kazanımlarına sahip çıkacağız hem de Türkiye Yüzyılı bayrağını en tepeye dikeceğiz.

Politika Haberleri

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Biz hem ülkemizin kazanımlarına sahip çıkacağız hem de Türkiye Yüzyılı bayrağını en tepeye dikeceğiz.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Biz hem ülkemizin kazanımlarına sahip çıkacağız hem de Türkiye Yüzyılı bayrağını en tepeye dikeceğiz. Bunu engellemek için karşımıza çıkardıkları koalisyon masasını gördünüz değil mi? Bay bay Kemal'in kim olduğunu biliyorsunuz değil mi? İnanın önüne beş koyun katıp şu ovaya salsanız akşam hepsini kaybedip öyle döner." - MARDİN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika

Recep Tayyip Erdoğan Türkiye Yüzyılı Politika Haberler

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