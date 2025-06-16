Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Biz en başından beri İran'ın nükleer programı ile ilgili tartışmaların müzakere masasında yürütülmesi gerektiğini savunduk,...
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Biz en başından beri İran'ın nükleer programı ile ilgili tartışmaların müzakere masasında yürütülmesi gerektiğini savunduk, bugün de aynı noktadayız."
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Biz en başından beri İran'ın nükleer programı ile ilgili tartışmaların müzakere masasında yürütülmesi gerektiğini savunduk, bugün de aynı noktadayız." - ANKARA
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika