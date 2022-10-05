Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Biz daha öte bir teklifle mukabele edelim. Eğer dürüstsen, samimiysen, temel bir insan hakkı olan başörtüsü meselesini ülkenin gündeminden kati şekilde çıkarmakta kararlıysan, gelin çözümü yasa değil anayasa düzeyinde sağlayalım" -"Şimdi yanına bir kaç tane...

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Biz daha öte bir teklifle mukabele edelim. Eğer dürüstsen, samimiysen, temel bir insan hakkı olan başörtüsü meselesini ülkenin gündeminden kati şekilde çıkarmakta kararlıysan, gelin çözümü yasa değil anayasa düzeyinde sağlayalım"

-"Şimdi yanına bir kaç tane başörtülü kardeşimizi yanına alıyor, resim çektiriyorsun, bu milleti aldatmaya gayret gösteriyorsun. Benim kızlarım bu işin mağduriyetini çekti. Neden? Kızlarımın bir tanesini üstelik de İmam Hatip'te İstanbul'da okutamadım. Oradaki yönetim sıkıntı idi. Türkiye'nin başka bir iline göndermek suretiyle oradaki okulda kızım İmam Hatip okulunu tamamladı"

-"Çilesini ben çektim. Anneleri günlerce, aylarca nöbet tuttular. Şimdi kanunlarla bu işi halledelim diyorsun. Sabırlı ol"

-"Ülkemizin pek çok kazanımından haberdar olmadıkları gibi bu meseleyi de geriden takip ediyorlar"

-"Tüm engelleri onlara rağmen aştık. Kürt meselesi diye ülkemize giydirilmeye çalışılan deli gömleğinden onlara rağmen kurtulduk. Bizim Kürt meselesi diye bir sorunumuz yok ki. Kabinede Kürt arkadaşım var. Sende bu noktada dert çok. Dürüst değilsin. Akşam yalan, sabah yalan. Terör örgütünün temsilcileri ile Ankara'dan İstanbul'a dirsek dirseğe yürüdü. Haydi buna da yalan de"

-"İnşallah Cuma günü Alevi kardeşlerimiz için yeni bir çalışmanın adımını atacağız"

-"Bunların hastalıklı bir saplantı olan faşizmlerini her devirde boyayarak yapmak istedikleri kendi gizli iktidarlarını sürdürmektir. CHP faşizmi, yoksulluktan, geri kalmışlıktan beslenir. Senin üst düzey yöneticilerin üniversitelerde ikna odaları kurmadılar mı?"

-"Kılıçdaroğlu'nun son teklifini de bu anlamda bir taktik adım olarak görüyorum. Aklına bir gece vakti kendisinin bez parçası dediği başörtüsü gelmiş. Moderatör çul diyor, sen de bez parçası diyorsun"

ANKARA - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin grup toplantısında konuştu.