Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Biz bu görevde olduğumuz sürece ne Selo çıkabilir ne o evlat katili çıkabilir.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Biz bu görevde olduğumuz sürece ne Selo çıkabilir ne o evlat katili çıkabilir. Cezasını çekecek"

"15 Temmuz ihanetinin rövanşını almak için yanıp tutuşanlar var. FETÖ'nün eli kanlı katillerini cezaevinden çıkartıp aramıza gönderme sözü verenler var"

"Devleti yeniden, kamudan temizlediğimiz mensuplarına teslim etme sözü veriyorlar"