Üye Girişi
Haberi Paylaş

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Biz bu görevde olduğumuz sürece ne Selo çıkabilir ne o evlat katili çıkabilir. Cezasını çekecek"

Politika Haberleri

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Biz bu görevde olduğumuz sürece ne Selo çıkabilir ne o evlat katili çıkabilir.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Biz bu görevde olduğumuz sürece ne Selo çıkabilir ne o evlat katili çıkabilir. Cezasını çekecek"

"15 Temmuz ihanetinin rövanşını almak için yanıp tutuşanlar var. FETÖ'nün eli kanlı katillerini cezaevinden çıkartıp aramıza gönderme sözü verenler var"

"Devleti yeniden, kamudan temizlediğimiz mensuplarına teslim etme sözü veriyorlar"

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika

Recep Tayyip Erdoğan Politika Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title