Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Biz bu çabaları gösterirken muhalefet terör örgütü mensuplarını cezaevinden çıkarma sözü veriyor. Evlatlarımızı LGBT sapkınlarının pençesine terk etme sözü veriyor. Benim milletim meydanı bunlara bırakır mı? CHP, İYİ Parti, HDP LGBT'ci."

"Biliyorsunuz bu Selo Diyarbakır'da bizim 51 Kürt kardeşimizin ölümüne neden oldu mu, Yasin Börü evladımızın şehit olmasına neden oldu mu? Peki bunun hesabını Bay Bay Kemal sen nasıl vereceksin. Utanmadan sıkılmadan şimdi Selo'yu bırakacağız diyor."