Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Biz bu çabaları gösterirken muhalefet terör örgütü mensuplarını cezaevinden çıkarma sözü veriyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Biz bu çabaları gösterirken muhalefet terör örgütü mensuplarını cezaevinden çıkarma sözü veriyor. Evlatlarımızı LGBT sapkınlarının pençesine terk etme sözü veriyor. Benim milletim meydanı bunlara bırakır mı? CHP, İYİ Parti, HDP LGBT'ci." - MARDİN