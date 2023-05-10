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Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Biz bu çabaları gösterirken muhalefet terör örgütü mensuplarını cezaevinden çıkarma sözü veriyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Biz bu çabaları gösterirken muhalefet terör örgütü mensuplarını cezaevinden çıkarma sözü veriyor.

Politika Haberleri

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Biz bu çabaları gösterirken muhalefet terör örgütü mensuplarını cezaevinden çıkarma sözü veriyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Biz bu çabaları gösterirken muhalefet terör örgütü mensuplarını cezaevinden çıkarma sözü veriyor. Evlatlarımızı LGBT sapkınlarının pençesine terk etme sözü veriyor. Benim milletim meydanı bunlara bırakır mı? CHP, İYİ Parti, HDP LGBT'ci." - MARDİN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika

Recep Tayyip Erdoğan LGBT Politika Haberler

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