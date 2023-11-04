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Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Biz bölgeye huzuru ve barışı getirecek formülleri destekleriz. Filistinlilerin yaşamlarını daha da karartacak, onları tarih...

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Politika Haberleri

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Biz bölgeye huzuru ve barışı getirecek formülleri destekleriz. Filistinlilerin yaşamlarını daha da karartacak, onları tarih sahnesinden aşama aşama silecek planların ise destekçisi olmayız."

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Biz bölgeye huzuru ve barışı getirecek formülleri destekleriz. Filistinlilerin yaşamlarını daha da karartacak, onları tarih sahnesinden aşama aşama silecek planların ise destekçisi olmayız." - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika

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