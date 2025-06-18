Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Biz, barış için tüm samimiyetimizle çabalarız, ama bize yönelik her saldırıda da tarihimizden, ecdadımızdan devraldığımız mirasla, saldırgana hak ettiği cevabı veririz." - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika