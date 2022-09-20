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Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Biz Aylan bebeklerin cesetleri kıyılara vurmasın diye çırpınırken, Yunanistan hukuksuz, pervasız geri itmeleriyle Ege'yi...

Politika Haberleri

Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Biz Aylan bebeklerin cesetleri kıyılara vurmasın diye çırpınırken, Yunanistan hukuksuz, pervasız geri itmeleriyle Ege'yi...

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Biz Aylan bebeklerin cesetleri kıyılara vurmasın diye çırpınırken, Yunanistan hukuksuz, pervasız geri itmeleriyle Ege'yi mülteci mezarlığına çevirmektedir"

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Biz Aylan bebeklerin cesetleri kıyılara vurmasın diye çırpınırken, Yunanistan hukuksuz, pervasız geri itmeleriyle Ege'yi mülteci mezarlığına çevirmektedir"

Kaynak: AA / Barış Gündoğan - Politika

Recep Tayyip Erdoğan Yunanistan Ege Politika Haberler

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