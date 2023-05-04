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Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Birliğimize, beraberliğimize, kardeşliğimize sıkı sıkıya sahip çıkacağız. Aramıza fitne sokmaya çalışanlara fırsat...

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Birliğimize, beraberliğimize, kardeşliğimize sıkı sıkıya sahip çıkacağız. Aramıza fitne sokmaya çalışanlara fırsat...

Politika Haberleri

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Birliğimize, beraberliğimize, kardeşliğimize sıkı sıkıya sahip çıkacağız. Aramıza fitne sokmaya çalışanlara fırsat vermeyeceğiz.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Birliğimize, beraberliğimize, kardeşliğimize sıkı sıkıya sahip çıkacağız. Aramıza fitne sokmaya çalışanlara fırsat vermeyeceğiz."

Kaynak: AA / Ferdi Türkten - Politika

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