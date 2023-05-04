Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Birliğimize, beraberliğimize, kardeşliğimize sıkı sıkıya sahip çıkacağız. Aramıza fitne sokmaya çalışanlara fırsat...
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Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Birliğimize, beraberliğimize, kardeşliğimize sıkı sıkıya sahip çıkacağız. Aramıza fitne sokmaya çalışanlara fırsat vermeyeceğiz.
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Birliğimize, beraberliğimize, kardeşliğimize sıkı sıkıya sahip çıkacağız. Aramıza fitne sokmaya çalışanlara fırsat vermeyeceğiz."
Kaynak: AA / Ferdi Türkten - Politika