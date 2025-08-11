Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Birleşmiş Milletler'in ciddi bir reforma ihtiyacı var'

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Birleşmiş Milletler'in küresel barış ve güvenlik hedeflerini yerine getirebilmesi için ciddi bir reforma ihtiyaç duyduğunu belirtti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Birleşmiş Milletler'in kuruluşunun 80'inci yıldönümü dolayısıyla gerçekleştirilen etkinliğe bir video mesaj gönderdi. Türkiye'nin kurucu üyeleri arasında yer aldığı Birleşmiş Milletler'in kuruluş yıl dönümünü tebrik eden Erdoğan, Birleşmiş Milletler'in kurulduğu 1945 yılından bu yana temel hedefleri olan küresel barış ve güvenliğin sağlanması, uluslararası iş birliğinin geliştirilmesi alanlarında önemli başarılara imza attığını kaydetti. Birleşmiş Milletler'in kendisine yüklenen görevleri yerine getirmeye devam edebilmesi için ciddi bir reforma ihtiyaç duyulduğunun altını çizen Cumhurbaşkanı Erdoğan, Gazze başta olmak üzere Filistin halkının yıllardan beri maruz bırakıldığı mezalim karşısında Birleşmiş Milletler'i küresel adaleti temsil eden bir platform haline getirmenin üyelerin sorumluluğu olduğuna inandığını belirtti. Bunun için 80 yıl önce bu teşkilatın temellerini atan kurucuların sergilediği kararlılıkla Birleşmiş Milletler'i uluslararası barışı, refahı, karşılıklı güven ve dayanışmayı yeniden tesis edebilecek şekilde güçlendirerek geleceğe taşıyacak adımların atılması gerektiğini vurgulayan Erdoğan, "Türkiye, Sayın Genel Sekreter'in liderliğinde başlatılan Birleşmiş Milletler 80 girişimi de dahil tüm reform çabalarına destek vermeye, Birleşmiş Milletler'in etkin, verimli ve mali bakımdan güçlü bir yapıya kavuşturulmasını hedefleyen faaliyetlerde aktif rol üstlenmekte kararlıdır. Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi reformunu esas alan 'Dünya beşten büyüktür7 şiarımızı yinelemek suretiyle daha adil bir dünya mümkün diyoruz" ifadelerini kullandı.

Üye ülkeleri Birleşmiş Milletler'i tekrar insanlığın umudu haline getirecek adımları ivedilikle atmaya davet eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Birleşmiş Milletler'in 80. kuruluş yıllarının tüm insanlık için hayırlara vesile olmasını dilerken sizleri en kalbi duygularımla, saygıyla selamlıyorum" diyerek sözlerini tamamladı. - ANKARA