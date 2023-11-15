Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nun 121 'evet' oyuyla kabul ettiği Gazze kararına 'çekimser' oy kullanan ülkelerin...
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Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nun 121 'evet' oyuyla kabul ettiği Gazze kararına 'çekimser' oy kullanan ülkelerin liderlerine telefon açacağız."
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nun 121 'evet' oyuyla kabul ettiği Gazze kararına 'çekimser' oy kullanan ülkelerin liderlerine telefon açacağız."
Kaynak: AA / Politika