Haberler

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Birleşik Krallık Başbakanı Starmer'ı Resmi Törenle Karşıladı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye'ye resmi ziyarette bulunan Birleşik Krallık Başbakanı Keir Starmer'ı resmi törenle karşıladı.

CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye'ye resmi ziyarette bulunan Birleşik Krallık Başbakanı Keir Starmer'ı resmi törenle karşıladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Birleşik Krallık Başbakanı Keir Starmer'ı Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde resmi törenle karşıladı. Erdoğan ve Starmer'ın yerlerini almalarının ardından iki ülkenin milli marşları çalındı. Törende, Cumhurbaşkanlığı Muhafız Alayı tüfekli gösteri yaptı. Tarihte kurulan 16 Türk devletini temsil eden bayraklar ve askerlerin de yer aldığı törende, 21 pare top atışı yapıldı.

Starmer, Muhafız Alayı Tören Kıtası'nı 'Merhaba asker' diyerek selamladı. Ardından, Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Starmer, birbirlerine heyetlerini takdim etti. Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Starmer, merdivenlerde Türkiye ve Birleşik Krallık bayrakları önünde tokalaşarak basın mensuplarına poz verdi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Politika
Milyonları ilgilendiren 'emekli maaşı' anketi: Sonuç tam da beklendiği gibi

Emekli maaşı için anket yapıldı, sonuç tam da beklendiği gibi
Hande Erçel'in İngilizcesi tartışma konusu oldu, meslektaşı Pınar Altuğ'dan yanıt geldi

Hande Erçel tartışmasında Pınar Altuğ tarafını belli etti
Genç kızın balkondan düştüğü sanıldı, gerçek bambaşka çıktı

Genç kızın balkondan düştüğü sanıldı, gerçek bambaşka çıktı
Acun Ilıcalı'dan TFF'ye çağrı

''Defalarca söylemiştim'' diyerek TFF'ye tarihi bir çağrı yaptı
TFF, bahis oynayan hakemlerin isimlerini paylaşacak

Bahis oynayan hakemlerin isimleri tek tek açıklanıyor
Bomba iddia: İngiltere Başbakanı, Erdoğan görüşmesi öncesi Türkiye'ye 2 jet yolladı

Dünyanın gözü bu zirvede! Yola çıkmadan önce Ankara'ya 2 jet yolladı
2 bin tondan fazla tavuk eti geri çağrıldı! İçlerinden metal çıktı

2 bin tondan fazla tavuk eti apar topar geri çağrıldı
Erman Toroğlu'ndan bahis skandalı hakkında olay sözler

Erman Toroğlu'ndan bahis skandalı hakkında olay sözler
Tribünde marş krizi! MHP'li vekil küplere bindi: Adamın dişini kırarız

Tribünde marş krizi! MHP'li vekil küplere bindi: Adamın dişini kırarız
Dünya devi son 8 maçını kazanamayan ünlü antrenörü kovdu

Dünya devi ünlü antrenörü kovdu
152 hakem topun ağzında! Türk futbolunu sarsan bahis soruşturması bu maçla başladı

Türk futbolunu sarsan bahis soruşturması bu maçla başladı
Karadağ, Türkiye'den vizesiz seyahati geçici olarak askıya alıyor

Başbakan Türkiye kararını duyurdu: Vizesiz seyahati askıya alıyoruz
Almanya'da kuş gribi salgını nedeniyle itlaf edilen hayvan sayısı 500 bini geçti

Salgın ülkenin dört bir yanına yayıldı, rakam 500 bini geçti
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.