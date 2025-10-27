Cumhurbaşkanı Erdoğan, Birleşik Krallık Başbakanı Starmer'ı Resmi Törenle Karşıladı

CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye'ye resmi ziyarette bulunan Birleşik Krallık Başbakanı Keir Starmer'ı resmi törenle karşıladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Birleşik Krallık Başbakanı Keir Starmer'ı Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde resmi törenle karşıladı. Erdoğan ve Starmer'ın yerlerini almalarının ardından iki ülkenin milli marşları çalındı. Törende, Cumhurbaşkanlığı Muhafız Alayı tüfekli gösteri yaptı. Tarihte kurulan 16 Türk devletini temsil eden bayraklar ve askerlerin de yer aldığı törende, 21 pare top atışı yapıldı.

Starmer, Muhafız Alayı Tören Kıtası'nı 'Merhaba asker' diyerek selamladı. Ardından, Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Starmer, birbirlerine heyetlerini takdim etti. Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Starmer, merdivenlerde Türkiye ve Birleşik Krallık bayrakları önünde tokalaşarak basın mensuplarına poz verdi.