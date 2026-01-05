Haberler

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Birleşik Arap Emirlikleri Devlet Başkanı Al Nahyan ile telefonda görüştü

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Birleşik Arap Emirlikleri Devlet Başkanı Şeyh Muhammed bin Zayed Al Nahyan ile telefonda görüştü.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Birleşik Arap Emirlikleri Devlet Başkanı Şeyh Muhammed bin Zayed Al Nahyan ile telefonda görüştü.

İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, liderler, Türkiye ile Birleşik Arap Emirlikleri ikili ilişkileri, bölgesel ve küresel konuları ele aldı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan görüşmede, Türkiye'nin Yemen ile Somali'nin toprak bütünlüğü, birlik ve beraberliğini desteklediğini, huzur ve istikrarın sağlanmasına ilişkin gayretlere katkı sağlamaya hazır olduğunu ifade etti.

Erdoğan, Gazze'deki insani dramın sonlandırılması için çalıştıklarını, Gazze'nin yeniden imarı için bir an önce adım atılması gerektiğini belirtti.

Kaynak: AA / Mümin Altaş - Politika
Maduro ve eşi, ABD mahkemesine götürüldü! İşte o anlar

Bir devrin sonu! Maduro mahkemeye böyle götürüldü
Asena'nın İbrahim Tatlıses'le barışmak için aldığı para ortaya çıktı

Asena'nın aldığı para ortaya çıktı
İsviçre, Maduro'nun ülkedeki tüm varlıklarını dondurma kararı aldı

Maduro'ya ABD'den sonra bir darbe de Avrupa ülkesinden geldi
Maduro'nun kaçırılması sonrası Venezuelalı gencin videosu viral oldu: Bırakın mutlu olalım

Maduro'nun kaçırılması sonrası Venezuelalı gencin videosu viral oldu
Kripto borsası MEXC'te büyük vurgun iddiası

Kripto borsasında büyük vurgun iddiası! Binlerce yatırımcı mağdur
Eşi ile 7 yaşındaki kızını öldüren caninin ilk ifadesi: O an cinnet getirdim

Eşi ile 7 yaşındaki kızını öldüren şahsın ilk sözleri
Cem Yılmaz'ın dövmesiyle dalga geçtiği oyuncunun kim olduğu belli oldu

Cem Yılmaz'ın dövmesiyle dalga geçtiği ünlünün kim olduğu belli oldu