Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Birilerinin kalp yapmayı öğrenmesi 40 gün sürdü, peki biz o sırada neler yaptık'

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda 40 günlük süre içerisinde gerçekleştirilen çalışmaları içeren bir video paylaştı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda 40 günlük süre içerisinde gerçekleştirilen çalışmaları içeren bir video paylaştı. Erdoğan mesajında, "Birilerinin elleriyle kalp yapmayı öğrenmesi 40 gün sürdü peki biz o sırada neler yaptık" dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Birilerinin elleriyle kalp yapmayı öğrenmesi 40 gün sürdü peki biz o sırada neler yaptık" dedi.

1 dakika 45 saniye süren video Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın İstikbalin Yüzyılı Tanıtım Programı'ndaki pilot kıyafetleriyle yürüdüğü görüntülerle başlıyor.

İnsansız Hava Aracı ANKA- 3, Milli Muharip Uçağı KAAN ve ATAK -2 helikopterinin görüntülerinin yer aldığı videoda restore edilen Seddülbahir Kalesi, Gelibolu-Eceabat Yolu, Ankara-Sivas Hızlı Tren Hattı, Adana 15 Temmuz Şehitler Köprüsü, Başakşehir-Kayaşehir ile AKM-Gar-Kızılay metro hatlarının, Bağcılar'da 97 proje ve hizmetin, Pendik'te 168 projenin, Diyarbakır Selahaddin Eyyubi Camisi'nin görüntüleri bulunuyor.

Videoda ayrıca Kocaeli'de toplam 2,3 milyar liralık projelerin ve bin 300 Yataklı Şehir Hastanesi'nin, Bandırma'da ilk bor karbür tesisinin, İstanbul Finans Merkezi'nin, Eskişehir'de Nadir Toprak Elementleri Tesisi ile 99 projenin ve Afyonkarahisar Müzesi'nin açılışının yapıldığı görüntüler de yer alıyor.

TCG Anadolu'nun Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) envanterine girdiğine, üç yeni fırkateynin sac kesiminin yapıldığına, Altay Tankı'nın TSK'ya teslim edildiğine, ilk yerli gözlem uydusu İMECE'nin uzaya fırlatıldığına, yerli uçak HÜRJET'in ilk kez uçurulduğuna, Gökbey Helikopteri'nin yerli motor ile havalandığının gösterildiği videoda, en düşük emekli aylığının 7 bin 500 liraya yükseltildiği, Karadeniz doğal gazının devreye alındığı, elektrikte yüzde 15 indirim yapıldığı, 24 bin 500 sağlık çalışanı alım müjdesinin duyurulduğu, engelli öğretmen atamalarının yapıldığı da anlatıldı.

Önemli projelerin gösterildiği video kısa süre içerisinde binlerce kişi tarafından beğenilirken videonun görüntülenmesi milyonlara ulaştı. - ANKARA