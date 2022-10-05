Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Birilerine bakıyorsunuz toplanıp toplanıp dağılıyorlar, bırakın milletimize bir faydalarının dokunmasını kendi meselelerini bile çözemiyorlar" -"Birileri ülkenin ve milletin geleceğini, imkanlarını, menfaatlerini düşünmeden 'dün öyle bugün böyle' diyerek iki yüzlü...

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Birilerine bakıyorsunuz toplanıp toplanıp dağılıyorlar, bırakın milletimize bir faydalarının dokunmasını kendi meselelerini bile çözemiyorlar"

-"Birileri ülkenin ve milletin geleceğini, imkanlarını, menfaatlerini düşünmeden 'dün öyle bugün böyle' diyerek iki yüzlü tavırlar sergileyebilir. Ama bizim milletimize ne aldatanlardan ne aldananlardan olmama sözümüz var"

-"Muhalefetin seçim öncesi söyledikleri ile seçim sonrası yaptıkları arasındaki devasa uçurumları belediyelerde gördük. Meydanlarda millete vadettikleri hiçbir sözün arkasında duramadılar. Hatta ne dedilerse tam tersini yaptılar"

-"Buna rağmen kendilerine ait olmayan işleri sahiplenerek gezebiliyorlar. Yalan bunlarda. Şimdi aynı sinsi taktiği önümüzdeki seçimlerde kullanmak için hazırlıklarını yaptıklarından şüpheniz olmasın"

-"Gençlerimizin de dünyayı tanıyan birikimleri ve ellerinin altındaki zengin iletişim imkanlarının sağlandığı, geniş ufukla bu bayat oyunu kolayca çözebileceklerinden şüphe duymuyorum"

-"Tüm bu fotoğraf içerisinde milletimizin önüne yeni bir vizyonla, yeni bir programla, yeni projelerle çıkan, çıkabilen böyle bir niyete ve gayrete sahip tek partiyiz, tek ittifakız"

-"Malum zat bir zamanlar SSK'nın genel müdürlüğünü yaptı. Bunları milletimize anlatın, ne yaptı bu adam diye bir sorun. Onun döneminde hastane odaları pislikten geçilmiyordu"

-"Hastalarımız kan revan içinde kalıyordu. Rehine alma dönemi vardı. Hastalar ölüyor ve rehine alınıyorlardı. Ey Bay Kemal senin gidecek yerin var mı ya?"

-"Bütün umudunu ekonomideki sıkıntılara, özellikle enflasyona bağlayanların heveslerini kursaklarında bırakacakları adımlarımızı atmayı sürdürüyoruz"

-"Bu yılın ilk yarısında yüzde 7.5 oranındaki büyüme oranları ile dünyada ilk sıralarda yer aldık"

-"Bu ayın sonunda ülkemizin ilk yerli otomobili TOGG'un banttan çıkış törenine katılıyoruz. Finans, sanayi, hizmetler sektöründe uluslar arası yatırımcıların yoğun ilgisi ile karşı karşıyayız"

-"Birilerinin buram buram sinsilik kokan oyunlar peşinde koştuğunu görüyoruz"

ANKARA - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin grup toplantısında konuştu.