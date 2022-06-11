Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Birileri evlatlarınızı dağa götürüp onların kanı üzerinden kendi çocuklarına müreffeh bir gelecek kurarken biz onlara iyi bir... - Haberler

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Birileri evlatlarınızı dağa götürüp onların kanı üzerinden kendi çocuklarına müreffeh bir gelecek kurarken biz onlara iyi bir...
AA - Barış Gündoğan - Politika
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Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Birileri evlatlarınızı dağa götürüp onların kanı üzerinden kendi çocuklarına müreffeh bir gelecek kurarken biz onlara iyi bir gelecek kurma çabası içindeyiz"
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Birileri evlatlarınızı dağa götürüp onların kanı üzerinden kendi çocuklarına müreffeh bir gelecek kurarken biz onlara iyi bir gelecek kurma çabası içindeyiz"
AA / Barış Gündoğan - Politika