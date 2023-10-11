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Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Bir süredir yürüttüğümüz yoğun hava operasyonlarını; daha da artırarak, terör örgütü mensuplarını her an, her yerde imha...

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Politika Haberleri

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Bir süredir yürüttüğümüz yoğun hava operasyonlarını; daha da artırarak, terör örgütü mensuplarını her an, her yerde imha edeceğimizi göstererek sürdüreceğiz"

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Bir süredir yürüttüğümüz yoğun hava operasyonlarını; daha da artırarak, terör örgütü mensuplarını her an, her yerde imha edeceğimizi göstererek sürdüreceğiz"

Kaynak: AA / Politika

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