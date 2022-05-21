Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Bir Gençlik Şöleni" etkinliğinde açıklamalarda bulundu
İhlas Haber Ajansı - Politika
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Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Bir Gençlik Şöleni" etkinliğinde açıklamalarda bulundu Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Adana'da, AK Parti Gençlik Kolları tarafından Yeni Adana Stadyumu'nda düzenlenen, "Bir Gençlik Şöleni" etkinliğinde açıklamalarda bulundu.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Bir Gençlik Şöleni" etkinliğinde açıklamalarda bulundu
ADANA - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Adana'da, AK Parti Gençlik Kolları tarafından Yeni Adana Stadyumu'nda düzenlenen, "Bir Gençlik Şöleni" etkinliğinde açıklamalarda bulundu.
İhlas Haber Ajansı / Politika