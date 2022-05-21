Cumhurbaşkanı Erdoğan, &quot;Bir Gençlik Şöleni&quot; etkinliğinde açıklamalarda bulundu - Haberler

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Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Bir Gençlik Şöleni" etkinliğinde açıklamalarda bulundu

İhlas Haber Ajansı - Politika
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Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Bir Gençlik Şöleni" etkinliğinde açıklamalarda bulundu Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Adana'da, AK Parti Gençlik Kolları tarafından Yeni Adana Stadyumu'nda düzenlenen, "Bir Gençlik Şöleni" etkinliğinde açıklamalarda bulundu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Bir Gençlik Şöleni" etkinliğinde açıklamalarda bulundu

ADANA - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Adana'da, AK Parti Gençlik Kolları tarafından Yeni Adana Stadyumu'nda düzenlenen, "Bir Gençlik Şöleni" etkinliğinde açıklamalarda bulundu.

İhlas Haber Ajansı / Politika

Recep Tayyip Erdoğan, cumhurbaşkanı, AK Parti, gençlik, Politika, Haberler

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