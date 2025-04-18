Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Bir avuç zorbanın taşkınlıklarına eyvallah etmedik bundan sonra da etmeyeceğiz.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Bir avuç zorbanın taşkınlıklarına eyvallah etmedik bundan sonra da etmeyeceğiz. Sesi çok çıkanlar, bağırıp çağıranlar, sağa sola tehdit savuranlar kazın ayağının hiç de öyle olmadığını görecek"

"Gelenekle ve milletin değerleri ile kavgalı faşizan zihniyet büyük bir enkaz bıraktı"

"Geleneği olmayanın geleceği de olmaz. Kendi mazisine sırtını dönenin bugünü de yarını da karanlıktır"

"Kimse bu milletin kültür sanat erbabına dayatmada bulunamaz"

"Geçtiğimiz haftalarda ana muhalefetin kışkırtması ile mahalle baskısını mumla aratan faşist baskıya şahit olduk"

"Kendilerine destek vermedi diye sanatçıları sporcuları gençleri linç ettiler. Birçok isim sosyal medya hesabını kapattı"

İSTANBUL - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Albayrak Medya'nın da sponsoru olduğu İstanbul 3. Uluslararası Yeditepe Bienali'ne katıldı.