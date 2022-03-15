Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Bir avuç cesur ana, on yıllardır benim Kürt kardeşlerimin sırtına kene gibi yapışan, kanını sülük gibi emen zalimlere 'Artık...
AA - Barış Gündoğan - Politika
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Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Bir avuç cesur ana, on yıllardır benim Kürt kardeşlerimin sırtına kene gibi yapışan, kanını sülük gibi emen zalimlere 'Artık yeter' diyerek ihtar verdi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Bir avuç cesur ana, on yıllardır benim Kürt kardeşlerimin sırtına kene gibi yapışan, kanını sülük gibi emen zalimlere 'Artık yeter' diyerek ihtar verdi."
AA / Barış Gündoğan - Politika