Cumhurbaşkanı Erdoğan: CHP zihniyetini yaptığı gibi vatandaşın oyunu çantada keklik görmeyeceksiniz

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 31 Mart Seçimlerine ilişkin "CHP zihniyetini yaptığı gibi vatandaşın oyunu çantada keklik görmeyeceksiniz" dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti aday tanıtım toplantısına katıldı.

"Binlerce yıllık geleneğin son temsilcisi Türkiye Cumhuriyeti'nin ilelebet payidar kalmasını sağlayacağız"

31 Mart Seçimlerinde de aralıksız olarak çalışmaya devam edeceklerini dile getiren Erdoğan, "Kime ne söylediğinizi iyi bileceksiniz. Meclisin kürsüsündeki o dokunulmazlığa sığınarak bu tür cibilliyet noktasındaki eksiklerle AK Parti'ye saldıramazsınız. Tek vatan diyoruz; her karışı şehit kanlarıyla sulanmış bu mübarek topraklar üzerinde kimsenin ameliyat yapmasına müsaade etmeyeceğiz. Tek devlet diyerek binlerce yıllık geleneğin son temsilcisi Türkiye Cumhuriyeti'nin ilelebet payidar kalmasını sağlayacağız. Bu uğurda gecemizi gündüzümüze katarak çalışacak mücadeleyi bir an bile bırakmayacağız. Gerektiğinde canımız pahasına binlerce yıllık bu emaneti gelecek nesillere daha güçlü, daha müreffeh, daha muhkem bir şekilde teslim edeceğiz. Bunun için hep birlikte canımızı dişimize takarak çalışacağız" ifadelerini kullandı.

"Biz asla milletimizi seçimden seçime hatırlayanlarla aynı safta yer almadık"

AK Parti'nin kurulduğu günden itibaren 17 defa milletin terazisine çıktığını aktaran Erdoğan, "Yaptıklarımızın ve yapmak isteyip yapamadıklarımızın hesabını eksiği ve fazlasıyla milletimize tek tek vermeye çalıştık. Eser ve hizmetlerimizin icmalini yaparken aynı zamanda projelerimizi, hedeflerimizi ve geleceğe dair yol haritamızı milletimizle paylaştık. Biz asla milletimizi seçimden seçime hatırlayanlarla aynı safta yer almadık. Yılın her günü günün her saati milletimizle birlikte olduk. Seçim dönemleri bizim için sadece milletimizle gönül bağımızı daha da kuvvetlendirdiğimiz, kavlimizi ve ahdimizi yenilendiğimiz özel dönemlerdir. Bu anlayışla seçim kampanyası dönemlerinde hep şunları yaptık, kapı kapı dolaşarak vatandaşlarımızla ruberu iletişim kurduk. Çarşıda, pazarda, sokakta, insanımızla istişare ettik, kucaklaştık. Şu anda ne anlatıyorum yani belediye başkanlarımız, adaylar, belediye meclis üyelerimiz hep birlikte kapı kapı dolaşıp çalmadı kapı, sıkmadık el bırakmayacağız ve bu şekilde 31 Mart'a kadar bu yola devam edeceğiz ve sandıkları alan izniyle patlatarak sandıklardan çıkacağız" diye konuştu.

"Şimdi 18. kez milletimizin huzuruna çıkmanın hazırlığı ve heyecanı içindeyiz"

Hiç kimseyi ayırmadan, toplumun tüm kesimlerini gözettiklerine dikkati çeken Erdoğan, tüm vatandaşlarla olan diyaloglarını arttırdıklarını belirterek, "Siyaseti laf ebeliğinden ibaret görenlerin karşısına programla, projeyle, icraatla, vizyonla çıktık. Böylece her kampanya dönemini milletimizle muhabbetimizi yenilediğimiz, dayanışmamızı perçinlediğimiz bir şölene dönüştürdük. Şimdi 18. kez milletimizin huzuruna çıkmanın hazırlığı ve heyecanı içindeyiz. Önümüzdeki 31 Mart Seçimleri'ne AK Parti ve Cumhur İttifakı olarak yine bu hassasiyette hazırlanıyoruz. Adaylarımızdan seçim beyannamemize kadar her işimizi milletimizle istişare içinde, milletimizin görüşlerini alarak yürütüyoruz. Milletimiz neye uygun gördüyse, bizden beklentileri neyse onu yapmanın onu hayata geçirmenin derdindeyiz" şeklinde konuştu.

"Seçim sandıktan önce sahada kazanılır"

Seçim çalışmalarında, gönül kazanmanın öncelikleri olacağına vurgu yapan Erdoğan, "Burada şu gerçeği sizlere özellikle hatırlatmak istiyorum. Seçim sandıktan önce sahada kazanılır. Sahada kazanmanın yolu ise seçimi önce gönüllerde kazanmaktır. Bugüne kadar girdiğimiz 17 seçimin hepsini böyle kazandık. Sandık sadece bizim başarımızın, gayretimizin, emeğimizin gönüllerde yaptığımız fetihlerin bir tescili oldu. Hep en çok biz çalıştık, en fazla biz emek verdik. Sahayı her zaman biz domine ettik. Milletimizde en yakın ve samimi ilişkiyi biz kurduk. Vatandaşa oy yoksa hizmet de yok diyen edepsizlerden asla olmadık. Kibri, tekebbürü, böbürlenmeyi yanımıza hiçbir zaman yaklaştırmadık. Kardeşlerim bize kibir yakışmaz, bize gururlanmak yakışmaz. Bir unutmayın, tevazu ehliyiz. Mevlana'nın ifadesiyle toprak gibi olacağız tevazuda. Böyle yürüyeceğiz. Sadece çalışkanlığımız da değil, vizyonumuzda da rakiplerimize fark attık. Mahalle mahalle, sokak sokak, ev ev dolaşarak ulaşılmadık, kapısı çalınmadık, gönlüne dokunulmadık, hiç kimse bırakmadı. Ardından da görevini en güzel şekilde yerine getirmiş olmanın huzuruyla sandıktan çıkacak sonucu bekledik" ifadelerini kullandı.

"CHP zihniyetini yaptığı gibi vatandaşın oyunu çantada keklik görmeyeceksiniz"

Belediye ve ilçe belediye başkan adaylarına seslenen Erdoğan, vatandaşların teker teker ikna edilmesi direktifinde bulundu. Erdoğan, "Şehirlerimize döndüğümüz andan itibaren önümüzdeki 73 gün boyunca durmadan, dinlenmeden koşturacaksınız. Kimseyi ayırmayacak, kimseyi dışlamayacaksınız. CHP zihniyetini yaptığı gibi vatandaşın oyunu çantada keklik görmeyeceksiniz. Açık söylüyorum. Hiç kimse şahsımız dahil hiç kimseye tıpış tıpış oy vermek zorunda değildir. Bilakis biz hiçbir ayrım yapmadan her bir insanımızı veli nimet görerek kapısını çalmak zorundayız. Daha önce bize oy versin veya vermesin. Her vatandaşımıza ulaşmak, zihnini ve kalbini yeniden kazanmak mecburiyetindeyiz. Hemşerilerimizi, şehirlerini en başarılı şekilde bizim yöneteceğimize tek tek ikna edeceğiz" diye konuştu.

"MHP adaylarını destekleyeceğimiz şehirlerde de aynı azim, şevk ve samimiyetle çalışacağız"

Cumhur İttifakı'nın bir diğer üyesi olan Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) adaylarının da aynı şevkle destekleneceğini belirten Erdoğan, "Partimizin adayları için nasıl gayret gösteriyorsak Milliyetçi Hareket Partisi adaylarını destekleyeceğimiz Manisa, Mersin, Bartın, Erzincan, Kars, Kırklareli, Osmaniye'de de aynı azim, şevk ve samimiyetle çalışacağız. Cumhur İttifakı'nda ayrım asla olmayacak. Unutmayınız en iyi seçim çalışması halkın içinde olmak, milletle beraber olmaktır. Medya ve sosyal medya elbette önemlidir. Ama asla sahada çalışmanın, gönüller kazanmanın yerini tutmaz. Sokakta, çarşıda, pazarda varlık göstermeden siyaset yapılmaz. Mahalli idarelerde asıl yük belediye başkan adayımızın omuzundadır. Adaylarımız herkesten daha fazla çalışmak, daha fazla koşturmak, daha fazla yoğrulmak, ter dökmek, emek vermekle mesul ve mükelleftir. Hep beraber bunu başardığımızda Allah'ın izniyle muhalefetin kale olarak gördüğü yerler dahil tüm belediyelerde zafer bizim olacaktır. Yeter ki biz işimizi hakkıyla yapalım, mesuliyetimizin hakkını verelim, gerisi rabbimizin yardımıyla inşallah gelecektir" ifadelerine yer verdi.

"Buradaki her bir arkadaşıma sonuna kadar güveniyorum"

AK Parti Belediye adaylarına güvenini ifade eden Erdoğan, eski belediye başkanlarını da unutmadı. Erdoğan, "Partimizi ve ittifakımızı milletimize karşı mahcup etmeyeceğinize yürekten inanıyorum. Bugüne kadar AK Parti'nin hizmet sancağını şehirlerinde gururla dalgalandırmış olan tüm belediye başkanlarımıza teşekkür ediyorum. Bu bayrak yarışında yerini yeni arkadaşlarımıza bırakan belediye başkanlarımıza emekleri ve gayretleri için şükranlarımı sunuyorum" şeklinde konuştu. - ANKARA