Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 14. Büyükelçiler Konferansı'nda yaptığı açıklamada, bin yıllık tarihimizde karşımıza çıkanların değiştiğini ancak niyetlerin değişmediğini belirtti. Terör örgütlerine karşı yürütülen mücadelenin farklı kisveler altında devam ettiğini ifade eden Erdoğan, vatanımıza diz çöktürmek için her yolu deneyenlerin emellerine ulaşamadığını vurguladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Bin yıllık tarihimiz boyunca edindiğimiz hiçbir kazanım kolay elde edilmedi"

"Bin yıllık tarihimizde karşımıza çıkanlar değişti, kullanılan aparatlar değişti ama niyetler değişmedi"

"Aynı mücadeleyi son 50 yıldır farklı kisveler altında üzerimize sanılan terör örgütlerine karşı yürütüyoruz"

"DEAŞ ile FETÖ ve tetikçilerine yenilerini eklediler"

"Vatanımıza diz çöktürmek için her yolu denediler. Ama ne yaptılarsa emellerine ulaşamadılar"

ANKARA - - Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde düzenlenen 14. Büyükelçiler Konferansı'nda açıklamalarda bulunan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Bin yıllık tarihimizde karşımıza çıkanlar değişti, kullanılan aparatlar değişti ama niyetler değişmedi. Aynı mücadeleyi son 50 yıldır farklı kisveler altında üzerimize sanılan terör örgütlerine karşı yürütüyoruz. DEAŞ ile FETÖ ve tetikçilerine yenilerini eklediler. Vatanımıza diz çöktürmek için her yolu denediler. Ama ne yaptılarsa emellerine ulaşamadılar. Bin yıllık tarihimiz boyunca edindiğimiz hiçbir kazanım kolay elde edilmedi" dedi.