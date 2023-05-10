Üye Girişi
Haberi Paylaş
Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Biliyorsunuz bu Selo Diyarbakır'da bizim 51 Kürt kardeşimizin ölümüne neden oldu mu, Yasin Börü evladımızın şehit olmasına...

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Biliyorsunuz bu Selo Diyarbakır'da bizim 51 Kürt kardeşimizin ölümüne neden oldu mu, Yasin Börü evladımızın şehit olmasına...

Politika Haberleri

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Biliyorsunuz bu Selo Diyarbakır'da bizim 51 Kürt kardeşimizin ölümüne neden oldu mu, Yasin Börü evladımızın şehit olmasına neden oldu mu? Peki bunun hesabını bay bay Kemal sen nasıl vereceksin?

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Biliyorsunuz bu Selo Diyarbakır'da bizim 51 Kürt kardeşimizin ölümüne neden oldu mu, Yasin Börü evladımızın şehit olmasına neden oldu mu? Peki bunun hesabını bay bay Kemal sen nasıl vereceksin? Utanmadan sıkılmadan şimdi Selo'yu bırakacağız diyor." - MARDİN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika

Recep Tayyip Erdoğan Yasin Börü Diyarbakır Politika Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title