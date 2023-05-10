Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Biliyorsunuz bu Selo Diyarbakır'da bizim 51 Kürt kardeşimizin ölümüne neden oldu mu, Yasin Börü evladımızın şehit olmasına...

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Biliyorsunuz bu Selo Diyarbakır'da bizim 51 Kürt kardeşimizin ölümüne neden oldu mu, Yasin Börü evladımızın şehit olmasına neden oldu mu? Peki bunun hesabını bay bay Kemal sen nasıl vereceksin?