Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Biliyorsunuz bu Selo Diyarbakır'da bizim 51 Kürt kardeşimizin ölümüne neden oldu mu, Yasin Börü evladımızın şehit olmasına...
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Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Biliyorsunuz bu Selo Diyarbakır'da bizim 51 Kürt kardeşimizin ölümüne neden oldu mu, Yasin Börü evladımızın şehit olmasına neden oldu mu? Peki bunun hesabını bay bay Kemal sen nasıl vereceksin?
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Biliyorsunuz bu Selo Diyarbakır'da bizim 51 Kürt kardeşimizin ölümüne neden oldu mu, Yasin Börü evladımızın şehit olmasına neden oldu mu? Peki bunun hesabını bay bay Kemal sen nasıl vereceksin? Utanmadan sıkılmadan şimdi Selo'yu bırakacağız diyor." - MARDİN
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika