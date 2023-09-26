Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Biliyorsunuz bu işlerin sekreteryası Türkiye ve İsrail Dışişleri Bakanlarına ait. Ondan sonra da biz iade-i ziyaretimizi...
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Biliyorsunuz bu işlerin sekreteryası Türkiye ve İsrail Dışişleri Bakanlarına ait. Ondan sonra da biz iade-i ziyaretimizi yapacağız. "
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Biliyorsunuz bu işlerin sekreteryası Türkiye ve İsrail Dışişleri Bakanlarına ait. Ondan sonra da biz iade-i ziyaretimizi yapacağız. " - ANKARA
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika