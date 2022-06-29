Cumhurbaşkanı Erdoğan, Biden'le görüşmesinde tahıl koridoruna ilişkin "Denge politikasıyla süreci çözme gayretindeyiz. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Biden'le görüşmesinde tahıl koridoruna ilişkin "Denge politikasıyla süreci çözme gayretindeyiz. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Biden'le görüşmesinde tahıl koridoruna ilişkin "Denge politikasıyla süreci çözme gayretindeyiz. Temennimiz odur ki bu denge politikasıyla netice alalım" dedi AA / Mümin Altaş - Politika Recep Tayyip Erdoğan Politika Haberler

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