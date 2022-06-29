Cumhurbaşkanı Erdoğan, Biden'le görüşmesinde tahıl koridoruna ilişkin "Denge politikasıyla süreci çözme gayretindeyiz. - Haberler

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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Biden'le görüşmesinde tahıl koridoruna ilişkin "Denge politikasıyla süreci çözme gayretindeyiz.

AA - Mümin Altaş - Politika
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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Biden'le görüşmesinde tahıl koridoruna ilişkin 'Denge politikasıyla süreci çözme gayretindeyiz.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Biden'le görüşmesinde tahıl koridoruna ilişkin "Denge politikasıyla süreci çözme gayretindeyiz.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Biden'le görüşmesinde tahıl koridoruna ilişkin "Denge politikasıyla süreci çözme gayretindeyiz. Temennimiz odur ki bu denge politikasıyla netice alalım" dedi

AA / Mümin Altaş - Politika

Recep Tayyip Erdoğan Politika Haberler

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