Cumhurbaşkanı Erdoğan, Biden'le görüşmesinde tahıl koridoruna ilişkin "Denge politikasıyla süreci çözme gayretindeyiz.
AA - Mümin Altaş - Politika
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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Biden'le görüşmesinde tahıl koridoruna ilişkin "Denge politikasıyla süreci çözme gayretindeyiz.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Biden'le görüşmesinde tahıl koridoruna ilişkin "Denge politikasıyla süreci çözme gayretindeyiz. Temennimiz odur ki bu denge politikasıyla netice alalım" dedi
AA / Mümin Altaş - Politika