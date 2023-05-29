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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Biden ile telefonda görüşecek

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Biden ile telefonda görüşecek

Politika Haberleri

CUMHURBAŞKANLIĞI Sözcüsü İbrahim Kalın, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, ABD Başkanı Joe Biden telefon görüşmesi gerçekleştireceğini söyledi. Kalın, katıldığı bir televizyon programında, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın seçim sonrasındaki gündemine ilişkin açıklamada bulundu.

CUMHURBAŞKANLIĞI Sözcüsü İbrahim Kalın, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, ABD Başkanı Joe Biden telefon görüşmesi gerçekleştireceğini söyledi.

Kalın, katıldığı bir televizyon programında, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın seçim sonrasındaki gündemine ilişkin açıklamada bulundu. Kalın, "Cumhurbaşkanımızın bugünden itibaren yoğun mesaisi başladı. Uluslararası tebrik telefonları geliyor. Bugün birçok devlet başkanıyla, liderle görüşecek. Yarın başka programları olacak. Bu akşam Biden ile bir telefon görüşmesi var. Putin ile planlanıyor. Sadece onunla değil Almanya, Fransa, İsrail, Yunanistan, İspanya, NATO Genel Sekreteri, Hollanda, Ukrayna bunların hepsi bugün telefon görüşmesi için planlanıyor" ifadelerini kullandı.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Kaan Ulu - Politika

Recep Tayyip Erdoğan İbrahim Kalın Politika Haberler

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