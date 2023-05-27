Cumhurbaşkanı Erdoğan Beykoz'da konuştu

Beykoz'da düzenlenen mitingde konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, 'Hangi siyasi partiye gönül verirse versin, iradesini meşru yollarla gösteren tüm seçmenler kazanacak. İster 14 'ünde CHP'ye oy versin, ister DEVA, ister HDP, ister İYİ Parti hangisi olursa olsun oraya oy verenler dahi inşallah yarın Cumhur İttifakı'na oyunu verecektir, ben buna inanıyorum" dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Beykoz'da düzenlenen mitingde vatandaşa seslendi. Erdoğan, 'Yarın sandıkları patlatmaya hazır mıyız' Resmi rakamı aldık. Yolları bir tarafa, alanda ne kadar var. 70 bin şu anda katılım var. Burada 70 bin kişi olduğuna göre bu akşam durmak yok. Ne yapacağız büyün akraba, dost, eş, herkesi arıyor muyuz? Herkesi yarın sandıklara gitmeye muhakkak rehavete kapılmadan teşvik ediyor muyuz? Yarın akşam ben Beykoz'dan müjde bekliyorum. Bugün Beykoz, bir başka muhteşem. Güzel Beykoz'un güzel insanlarıyla beraber olmaktan büyük memnuniyet duyuyorum" ifadelerini kullandı.

YARIM BIRAKTIĞIMIZ İŞİ YARIN ARADAKİ FARKI DAHA DA AÇARAK TAMAMLIYOR MUYUZ?

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 'Bu meydanda sadece kem gözleri kıskandıran büyük bir sevdayı değil aynı zamanda günden güne büyüyen tarihi bir zaferin işaretini görüyorum. Bu meydanda büyük ve güçlü Türkiye idealine gönül vermiş, kadını, erkeği, genci, yaşlısıyla, 10 binlerce nefer görüyorum. Özgür iradesine zincir vurdurmayan, istiklale aşık demokrasi kahramanlarını görüyorum. Bu meydanda, 28 Mayıs akşamı sandıktan dalga dalga yükselecek gür sedanın müjdesini görüyorum. Bu meydanda 7 Mayıs'ta Atatürk Havalimanı Millet Bahçesi'nde düzenlediğimiz tarihi mitingin Beykoz'daki yansımasını görüyorum. Bu coşkuyla kaybetmeyeceğiz değil mi' Tıpkı bugün bu meydana koştuğumuz gibi yarın da sandıklara koşuyor muyuz? Sabahın erken saatlerinden itibaren oylarımızı kullanıyor muyuz? Bir önceki seçimde sandığa giden hiçbir kardeşimiz fire vermeyecek, buna var mıyız? Ne sebeple olursa olsun, gidemeyen varsa, onları da teşvik edeceğiz. Durmak yok. 14 Mayıs'ta yarım bıraktığımız işi inşallah yarın aradaki farkı daha da açarak, ezici bir çoğunlukla tamamlıyor muyuz? Kaybedeceklerini gördükçe milleti kutuplaştırmaya çalışanların oyunlarına gelmeyeceğiz. Kandil'deki ve Pensilvanya'daki alçaklarla yol yürümenin hıncını, milletten çıkarmak isteyenlerin provokasyonlarına prim vermeyeceğiz. Şu ana kadar hep olduğu gibi soğukkanlılıkla hareket edeceğiz. Bunu başardığımızda, sadece Cumhur İttifakı olarak değil, 85 milyon olarak hepimiz adımızı tarihe yazdıracağız" diye konuştu.

İRADESİNİ MEŞRU YOLLARLA GÖSTEREN TÜM SEÇMENLER KAZANACAK

Erdoğan, 'Allah'ın izniyle yarın akşam öyle bir kazanacağız ki, bir avuç kifayetsiz muhteris dışında birliğimize ve dirliğimize uzanan kirli eller dışında ülkemiz üzerine hesap yapanlar dışında kimse kaybetmeyecek. Öyle bir kazanacağız ki milli iradeye parmak sallayan hadsizler dışında Kandil'den Türk siyasetini dizayn etmeye çalışanlar dışında Pensilvanya'dan ülkemizi karıştırmaya uğraşanlar dışında hiç kimse üzülmeyecek. Öyle bir kazanacağız ki 85 milyon ferdiyle tüm Türkiye kazanacak. Tüm renkleriyle milletimiz kazanacak. Uğruna nice bedel ödediğimiz demokrasimiz kazanacak. Hangi siyasi partiye gönül verirse versin, iradesini meşru yollarla gösteren tüm seçmenler kazanacak. İster 14 'ünde CHP'ye oy versin, ister DEVA, ister HDP, ister İYİ Parti hangisi olursa olsun oraya oy verenler dahi inşallah yarın Cumhur İttifakı'na oyunu verecektir, ben buna inanıyorum. Onları da davet edeceğiz, onlar da bu milletin evlatları. İnşallah birlikte yol yürüyeceğiz" dedi.

O TORBALARDAN DA CUMHUR İTTİFAKI ÇIKACAK

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 'Dünyanın dört bir yanında her gece ellerini semaya açan mazlum ve mahzun gönüller kazanacak. Şu ana kadar 2 milyon yurt dışındaki vatandaşımız oy kullandı. PKK, ne yapıyor, onlara saldırıyor. Ama onlar oylarını kullandılar. Oylar Ankara'ya geldi. Onlar da açılacak. İnşallah o torbalardan da gümbür gümbür Cumhur İttifakı çıkacak" ifadelerini kullandı.

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