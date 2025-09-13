Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Bugün Beykoz Belediye Başkan Vekili AK Parti'ye katıldı'

Ak Parti Teşkilat Akademisi Kapanış Programı'nda konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan "Bugün Beykoz Belediye Başkan Vekili Özlem Vural Gürzel'in ve belediye meclis üyemizin AK Parti ailesine katılmasının sevincini yaşıyoruz" dedi.

AK Parti Teşkilat Akademisi Kapanış Programı, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla Haliç Kongre Merkezi'nde düzenleniyor. Programda konuşan Erdoğan, "Vefat haberini büyük üzüntüyle öğrendiğim başdanışmanım Hamdi Kılıç'a Allah'tan rahmet diliyorum. Uzun yıllar bizlere çok kıymetli katkılar yaptı. Ülkemize yeri doldurulamaz hizmetlerde bulundu. Hamdi kardeşimi asla unutmayacak, emeklerini şükranla yad edeceğiz. Ruhu şad, kabri nur, mekanı cennet olsun" ifadelerini kullandı.

Erdoğan, "Eğitimlerimizin açılışını Ankara'da liderlik okulunda yapmıştık. O gün ortaya koyduğumuz vizyon bu harekatın yol haritası niteliğindeydi. Aktarılan tecrübelerin partimiz ülkemiz için hayırlara vesile olmasını diliyorum. AK Parti'nin tüm neferlerine sevgi ve saygılarımı diliyorum" dedi.

ÖZLEM VURAL GÜRZEL AK PARTİ'YE KATILDI

Erdoğan, "86 milyonun kaderini kendi kaderimiz gören bir siyasi kadroyuz. 24 yıl boyunca milletimizin menfaatlerini şahsi çıkarlarımızın hep üstünde tutuk. Bu zaman kadar nice engellerle karşılaştık, nice imtihanla günlerinde geçtik. Fakat her seferimiz de yolumuza kararlılıkla devam ettik. Bu kutlu yolda kumandanımız daima milletimiz oldu. Unutmayın gençler; Milletimizle birlikte büyüdük, milletimiz birlikte Türkiye'yi büyüttük. 24 yıldır bir umutla AK Parti'nin yorulmasını bekleyenler oldu. Her defasında kendileri yoruldu, kendileri oyun dışı kaldı. Partimizin 24. kuruluş yıl dönümünde 9 yeni isim partimize katıldı. Bugün Beykoz Belediye Başkan Vekili Özlem Vural Gürzel'in ve belediye meclis üyemizin AK Parti ailesine katılmasının sevincini yaşıyoruz" dedi.

'TÜM GÖVDEMİZİ TAŞIN ALTINA KOYDUK'

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "İstanbul'un üzerine adeta karabasan gibi çöken hizmetsizlik bulutlarının dağılması için omuz omuza vereceğiz. Saflarımızı sıkılaştırıp, genişletiyoruz. Değerli dava arkadaşlarım AK Parti olarak büyük küçük demeden Türkiye'nin meselelerine çözüm üretmeye çalışıyoruz. Bu uğurda ezberleri bozduk, aşılmaz denilen nice engeli aşmayı başardık. Böyle gelmiş ama böyle gitmez diyerek sadece elimizi değil, tüm gövdemizi taşın altına koyduk" ifadelerini kullandı.

'86 MİLYON HEP BERABER YÜRÜYELİM İSTİYORUZ'

Erdoğan, "Terör duvarını tamamen yıkarak 86 milyon hep beraber yürüyelim istiyoruz. Türkiye'nin iç ve dış siyasetini terör sopasıyla dizayn etmeye çalışanlar bu sefer boşuna kürek çekmektedir. Hiç boşuna uğraşmasınlar buradan geriye dönüş olmayacak. Biz böyle bir duruma ne pahasına olursa olsun izin vermeyeceğiz, bölgemizde sınırlar kanla ve gözyaşıyla yeniden çizilmek istenirken, böl - parçala - yönet oyunun tekrar sahnelenmesine izin vermeyeceğiz. Bölgemizde teröre ve terör üzerinden yayılmacılığa yer yoktur ve inşallah olmayacaktır. Felaket tellalları ne derse desin istikrarlı bir şekilde bu hedefe doğru adım adım ilerliyoruz" dedi.