Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Beşer yıllık planlamalarla 2053 yılına kadar demir yolu, kara yolu, deniz yolu, hava yolu ve haberleşme için 198 milyar dolar...
AA - Ferdi Türkten - Politika
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Beşer yıllık planlamalarla 2053 yılına kadar demir yolu, kara yolu, deniz yolu, hava yolu ve haberleşme için 198 milyar dolar yeni yatırım yapacağız."
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Beşer yıllık planlamalarla 2053 yılına kadar demir yolu, kara yolu, deniz yolu, hava yolu ve haberleşme için 198 milyar dolar yeni yatırım yapacağız."
AA / Ferdi Türkten - Politika