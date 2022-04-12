Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Beşer yıllık planlamalarla 2053 yılına kadar demir yolu, kara yolu, deniz yolu, hava yolu ve haberleşme için 198 milyar dolar... - Haberler

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Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Beşer yıllık planlamalarla 2053 yılına kadar demir yolu, kara yolu, deniz yolu, hava yolu ve haberleşme için 198 milyar dolar...

AA - Ferdi Türkten - Politika
Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Beşer yıllık planlamalarla 2053 yılına kadar demir yolu, kara yolu, deniz yolu, hava yolu ve haberleşme için 198 milyar dolar...

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Beşer yıllık planlamalarla 2053 yılına kadar demir yolu, kara yolu, deniz yolu, hava yolu ve haberleşme için 198 milyar dolar yeni yatırım yapacağız."

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Beşer yıllık planlamalarla 2053 yılına kadar demir yolu, kara yolu, deniz yolu, hava yolu ve haberleşme için 198 milyar dolar yeni yatırım yapacağız."

AA / Ferdi Türkten - Politika

Politika, Haberler

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