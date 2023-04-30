Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Benim yurt dışındaki vatandaşım Kandil'deki mesajları onlara iletilmesi lazım ki cevabını verebilsin.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Benim yurt dışındaki vatandaşım Kandil'deki mesajları onlara iletilmesi lazım ki cevabını verebilsin. Benim milletim buna Cumhur'un masası diyemez"

- (Oy kullanma) "14 mayısta yeni bir rekor kıracağımıza inanıyorum"