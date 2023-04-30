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Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Benim yurt dışındaki vatandaşım Kandil'deki mesajları onlara iletilmesi lazım ki cevabını verebilsin.

Politika Haberleri

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Benim yurt dışındaki vatandaşım Kandil'deki mesajları onlara iletilmesi lazım ki cevabını verebilsin.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Benim yurt dışındaki vatandaşım Kandil'deki mesajları onlara iletilmesi lazım ki cevabını verebilsin. Benim milletim buna Cumhur'un masası diyemez"

- (Oy kullanma) "14 mayısta yeni bir rekor kıracağımıza inanıyorum"

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika

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