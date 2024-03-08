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Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Benim için bu bir final, yasanın verdiği yetkiyle bu seçim benim son seçimim"

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye Gençlik Vakfı (TÜGVA) temsilcileriyle bir araya gelerek yaptığı konuşmada, bu seçimin kendisi için son seçim olduğunu ve çıkacak sonucun gelecek nesillere bir emanet olacağını belirtti. Erdoğan, gençlere güvendiğini ve değişim dönüşümünün İstanbul, Ankara, İzmir gibi büyük şehirlerde gerçekleşmesini istediğini ifade etti.

TÜGVA temsilcileriyle bir araya gelen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Benim için bu bir final, yasanın verdiği yetkiyle bu seçim benim son seçimim, çıkacak netice benden sonra gelecek kardeşlerim için bir emanetin devri olacak" dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye Gençlik Vakfı (TÜGVA) tarafından Sinan Erdem Spor Salonu'nda düzenlenen 7. Gençlik Buluşması öncesinde vakfın 81 il temsilcisiyle bir araya geldi. Burada konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, çok önemli bir dönemin arifesinde olduklarını belirterek "Malum 31 Mart Türkiye'de bir dönüm noktası. ve bu dönüm noktasında tüm İslam dünyasının gözleri Türkiye'de. Türkiye'de ne olacak? Her ne kadar bu bir genel seçim değilse de yerel seçimde gözler, AK Parti'nin bu seçimlerden alacağı netice ne olacak? Onun için tabii çok güçlü bir gençliğe sahip olan davamız, inşallah sandıkları adeta patlatırcasına 31 Mart akşamında o farklı bakanlara gereken cevabı verecektir diye inanıyorum" dedi.

"yasanın verdiği yetkiyle bu seçim benim son seçimim"

Erdoğan, sözlerini şöyle sürdürdü: "Ardı arkası kesilmeyecek şekilde çalışmalarımı sürdürüyorum. Adeta nefes almaksızın koşturuyoruz. Çünkü benim için bu bir final. Yasanın verdiği yetkiyle bu seçim son seçimim ama buradan çıkacak netice benden sonra gelecek kardeşlerim için bir emanetin devri olacak. Onun için de hazırlıklarımızı buna göre yapıp, adımı da buna göre atmamız lazım ki çok farklı bakanlara karşı gereken cevabı istiyoruz ki 31 Mart akşamı verelim. 1 Nisan'dan itibaren de yeni bir dönemi inşallah başlatalım."

Gençlere inandığını ve güvendiğini dile getiren Cumhurbaşkanı Erdoğan, "İnşallah başta İstanbul olmak üzere Ankara, İzmir, bütün buralarda bir değişim dönüşümü yapalım. Çünkü gözler burada" ifadelerini kullandı. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika

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